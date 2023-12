Novou komedii Jedeme na teambuilding ocení i obdivovatelé krásných žen. Jednu z větších rolí v něm dostala aktuální vítězka soutěže krásy Miss Czech Republic Justýna Zedníková (21). „Byl to neskutečný zážitek, dala bych si to celé ještě znovu,“ byla nadšená ze své první zkušenosti na filmovém plátně.

Přiznala ale, že byla jako neherečka hodně nervózní z obsazení filmu, kde si zahrála například vedle Anny Polívkové, Jakuba Prachaře nebo Vojty Kotka. „Opravdu jsem se bála, ale nakonec to snad dobře dopadlo,“ míní Justýna, která hraje krásku z party sekretářek z Teplic, které vynikají svým půvabem a diváci je uvidí spoře oděné ve velmi sexy modelech, které můžete zhlédnout i v našem videu.

„Kostýmy byly hodně odhalené, nevadilo mi to, nakonec jsem se s tím ztotožnila. Ale říkala jsem si, že lidi budou mít předsudky, že vystavuju to, co jsem tam vystavovala,“ krčila rameny. Casting pro roli byl ostatně na figuře, jíž se modelka může pyšnit, včetně přírodních čtyřek, postavený, a vzhled je i jejím výrobním prostředkem.