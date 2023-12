Jako každý rok zorganizovala cvičitelka Hana Kynychová (55) projekt Dopisy Ježíškovi, kdy můžeme koupit dárečky, po nichž touží děti z dětských domovů. I letos ji přišly podpořit další známé ženy. Nově také herečka Martina Preissová (48), která se rozpovídala o tom, jak sama s rodinou tráví Vánoce.

„Já se každý rok na Vánoce těším. Očekávám je v dobrém duchu, nijak se nestresuju, a od té doby, co mám děti, nebo máme děti, tak je to jako vlastně těšení i jako na to jejich těšení, takže já mám Vánoce moc ráda,“ svěřila se s tím, že sváteční atmosféra na ni dýchne s příchodem první adventní neděle. „To začínám s úklidem, nakupováním dárků a lehkým pečením, protože tedy nepeču moc. Ale nikdy nevynechám vánočky, manžel je má moc rád,“ prozradila.

Výzdobu si herečka chystá sama. „Mám to štěstí, že mě to maminka všechno naučila, takže umím uvít věnce, umím udělat domácí výzdobu se vším všudy. Dokud byli kluci malí, tak jsme společně vyráběli ozdoby, dokonce se mnou i pekli. Ale teď, když už jsou v pubertě, tak patnáctiletého a třináctiletého nedonutíte, aby si s vámi sedli k troubě,“ smála se.

Vánoce sice ráda tráví v domě na Vysočině, ale letos jí to kvůli pracovnímu vytížení nevyjde. „Od Božího hodu až do 1. ledna denně hraju, takže tím je celá moje rodina samozřejmě nucena zůstat na Vánoce v Praze. To by ty přesuny byly opravdu denně, a to nejde,“ vysvětlila.

Hovořila i o vánočních dárcích pro syny. „My je necháváme si přát a potom je na nás, co z těch přání jsme schopni a ochotni splnit. Ale myslím si, že naši kluci mají vlastně přání nikterak jako přemrštěná, nejsou to nějaký dárky za tisíce korun. Přejí si spoustu maličkostí, který vlastně člověka i baví shánět a nakupovat,“ svěřila se s tím, že s manželem už si žádné velké dárky nedávají. „Ale vždycky najdu pod stromečkem nějakou maličkost nebo jednu věc, kterou si samozřejmě manžel neodpustí mi darovat a já jemu,“ dodala.