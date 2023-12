Na ten dorazila celá rodina, tedy William (41) a Kate (41) i všechny tři děti, nejstarší George (10), prostřední Charlotte (8) a nejmladší Louis. Všichni přitom v jednu chvíli měli v rukou zapálené svíčky, když v tom se Louis nahnul k sestře a tu její jí sfouknul. Byl to mžik, rodiče neměli šanci zareagovat.

Není to poprvé, co na sebe královský klučík podobným způsobem strhnul pozornost. Korunovaci svého dědečka, krále Karla III. (75), prozíval; když se objeví na balkoně Buckinghamského paláce, většinou se to neobejde bez několika šklebů, a v roce 2022 při oslavách královnina jubilea dokonce na maminku dělal dlouhý nos.