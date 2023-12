Simona Hába Zmrzlá bude maminkou už potřetí. „Říkala jsem si, že když sem přijdu, tak to všichni uvidí a nemusím to nijak oznamovat. Tedy manžel a nejbližší rodina to samozřejmě vědí,“ smála se. Ve vysvětlování, zda třetí dítě plánovala, se trochu zamotala, každopádně úplné překvapení to prý nebylo.