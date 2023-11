Americká modelka a herečka Carol Alt (62) minulý týden oznámila, že se připojila k placené erotické platformě, kterou využívá stále více slavných dam. Z Češek zřejmě nejvíc rezonuje ve spojitosti s touto sítí jméno Simony Krainové. Carol nyní pro britský Daily Mail prozradila, jaké byly reakce jejího okolí a co na to pověděla její maminka.

„Staří přátelé mi gratulovali a říkali, že je to skvělé. Velice mi to lichotilo,“ uvedla Carol, která měla slabost pro sportovce. Nejdříve byla provdaná za bývalého obránce New York Rangers Rona Greschnera a od roku 2000 měla osmnáct let trvající vztah s bývalým ruským profesionálním hokejistou Alexejem Jašinem.