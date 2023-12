Královna 90. let Barbara Haščáková měla slušně rozjetou kariéru. Legendárnímu duu MC Erik a Barbara se dařilo nejen na Slovensku, u nás, ale třeba také bodovali v Japonsku. V roce 1999 ale zpěvačka utekla žít do Ameriky, kde také její život ve 43 letech skončil. Poslední roky života ale rozhodně nebyly zalité sluncem.

Podle slovenských médií si život na Floridě neužívala tak, jak si při odchodu do USA představovala. V Sarasotě, kde žila s manželem, Čechoameričanem Stevem Soukupem (53), zažívala finanční tíseň a šok také přišel, když svého chotě zpěvačka označila za násilníka, což on razantně popřel.

„Mluvil jsem s ní asi dva roky nazpátek a byl to velice smutný telefonát,“ prozradil serveru Pluska.sk Juraj Matyinko (48), tedy jeden z jejích kolegů ze skupiny Maduar. „Měl jsem pocit, jako by mi volal někdo jiný. Viděl jsem na ní, že se mimořádně trápí. Bylo mi to tak líto,“ dodává.