Soutěž krásy Česká Miss vyhrála modelka Renata Langmannová v roce 2006. Pořád má na památku schované šaty, v nichž tehdy zvítězila. „Je to památka na den, který mi změnil život,“ řekla Super.cz Renata.

Přiznala ovšem, že dnes už by modrou přiléhavou róbu s odvážně odhaleným břichem neoblékla. „Radši jsem to ani nezkoušela, ale je jasné, že už nemám postavu jako devatenáctiletá holka. Postava se mi změnila. Hlavně po porodu. Teď jsem větší žena,“ míní Langmannová, která stále vypadá skvěle, ale modelingové nabídky, které jí stále chodí i ze zahraniční, odmítá.

„Přiznám se, že už se mi nechce. Modelingu se určitým způsobem věnuji ve spolupráci s určitými značkami, ale ani na mole už jsem se dávno neprošla. Vůbec mi to nechybí,“ svěřila se.

V našem videu jsme probrali i její aktuální šatník a to, jak s ním zachází, anebo jak by reagovala na to, kdyby se cestou modelingu chtěla vydat i její dcera Meda.