„Letadlo chvíli po startu začalo mít potíže a zřítilo se do oceánu. Ihned po havárii potápěči, rybáři a představitelé pobřežní stráže zahájili záchrannou operaci. Z moře byla vytažena těla herce Christiana Olivera, jeho dvou dcer Madity (†10) a Anniky (†12) a pilota a zároveň majitele letadla Robertse Sachse,“ píše web Republic World, který cituje policejní prohlášení.

Letoun vzlétl z letiště JF Mitchell na Paget Farm a měl doletět na Svatou Lucii. Po havárii letadla se do záchranných operací zapojili i místní rybáři a potápěči, kteří z vody vytáhli již bezvládnou posádku. Těla byla následně převezena do márnice v nemocnici Kingstown, kde proběhne pitva, uvedl britský The Sun.