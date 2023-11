7. prosince oslaví herečka Jitka Asterová 64. narozeniny a šokuje, což je nyní její nejčastější náplní práce. Je často angažována jako modelka. „Je to paradoxní, když se mě lidé ptají, co dělám, tak téměř polovina mé práce se týká předvádění na přehlídkovém mole. Přijde mi to vtipné,“ řekla Super.cz Asterová.