Lence můžeme gratulovat, nejde o žádná další škatulata v televizi. Čeká totiž miminko s partnerem, právníkem Tomášem. „Těhotenství bylo plánované, jen jsem nečekala, že to bude takhle rychle. Na začátku léta jsme si s partnerem řekli, že to teda zkusíme. Já si byla jistá, že i kvůli věku a nějakým zdravotním problémům to bude trvat třeba rok. No, tak se to povedlo asi o jedenáct měsíců dřív. Pro mě to byl šok. I když, teď si říkám, že pro mnohé bude možná šok i to, že mám vlastně partnera. Tím, že nedávám naše společné fotky na sociální sítě, tak vlastně ani neexistuje,“ řekla Super.cz Lenka.