Modelka je dcerou herců z Pobřežní hlídky Davida Hasselhoffa (71) a Pamely Bach. Zatímco seriál se stal oslavou dokonalých těl bez jediného gramu tuku navíc, dcera známého vysportovaného borce má navíc pár kilo a právě na tom postavila svou kariéru jako plus size modelka. A i když světem vládne vlna body positivity neboli sebelásky bez ohledu na kila nebo tvary vlastního těla, dostává Hayley podle vlastních slov už deset let stále stejnou otázku. A to, jestli plus size modeling kypré tvary neoslavuje a tím nemá na populaci špatný vliv.

„Největší mylnou představou (o modelkách s křivkami) je ta, že oslavujeme obezitu. To je pravděpodobně nejzásadnější otázka, kterou mi na celém světě kladli. A řekla bych: Ne. Mám pocit, že někomu pomáhám, aby se cítil lépe ve své kůži, a to je krásná věc. Myslím, že každý má právo cítit se pohodlně, cítit se krásným, ceněným a žádoucím ve své kůži, bez ohledu na to, jaký má tvar nebo velikost,“ řekla Hayley Fox News Digital. Ta následně vyvrátila, že by její tvary znamenaly, že je líná nebo není ve formě.

Lidé ale její slova zcela nepodporují. „No, má nadváhu. Obézní možná není, ale nadváhu má určitě. A to je to, co oslavuje,“ míní jeden ze čtenářů magazínu Daily Mail. „Je to přesně to, co dělá. Oslavuje obezitu, i když to nikdy nepřizná,“ přidává se další. „Může dělat, co chce, aby se starala o své zdraví, ale nic to nezmění na faktu, že morbidní obezita má na něj špatný vliv,“ míní třetí. I přes názory lidí je ale Hayley ve světe modelingu úspěšná a často se objevuje i na obálkách časopisů. A jen ona sama nejspíš nejlépe ví, jak je na tom po zdravotní stránce.