„Je fakt, že takhle mi asi nebylo nikdy. Možná by se mohlo zdát, že v rouškovém období jo, ale ne. To jsem věděla, že je potřeba dokázat pravdu. Tak jakoby psychicky blbě mi bylo asi poprvé. Byl předvánoční čas a já jsem nechtěla nikomu kazit náladu svým obráceným ksichtem, i když jsem ho tak neměla pořád,“ svěřila se Nela na sociálních sítích s tím, že se odpojila ze sociálních sítích. Po nějaké době však s fanoušky alespoň část své reality sdílela.

„Říkala jsem si, jak moc těžké bude sdílet, co jsem si sama prožívala, pak jsem si řekla, že tady spolu sdílíme vše, tak to sdílet chci. Viděla jsem spousty ‚šťastných a spokojených rodin‘ u vánočních stolů a stromů a od spousty lidí vím, že některé ženy sdílející tyhle superspokojený fotky si vytváří svou falešnou realitu, která není tak, jak vypadá. Mně je tady z toho zle, nerada se přetvařuji,“ řekla Nela, která s příznivci sdílela i několik fotografií, které si zaznamenala, když ji dohnaly silné emoce.

„Kdyby se někdo chtěl zeptat, proč bych se u toho fotila, protože jsem si to chtěla jednoduše zapamatovat. Proto jsem si sem tam pořídila fotku. Už bych se ráda plynule vrátila a začala mít psychickou pohodu a doufám, že to půjde samo. A jo, už je to lepší,“ dodala vítězka Hotelu Paradise, která se minulý rok navždy rozloučila se svou druhou milovanou babičkou.