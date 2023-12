Sám přiznal, že průchod emocím dává často. „Jsem velmi dojímací člověk. Nechávám se příběhy strhnout i k pláči, je to krásný ventil i pro život. Tak proč neplakat, i když je lepší se smát. Je to důležité i pro moje povolání,“ míní. Ostatně psí příběh by dojal každého pejskaře, a sám herec má čtrnáctiletého jezevčíka, ke kterému má krásný vztah. „Je to důležitý člen naší rodiny,“ řekl a o svém pejskovi pohovořil v našem videu trochu víc. Když na něj nemá čas, hlídá ho prý rodina. A s rodinou se chystá strávit i Vánoce. Jak konkrétně by to ale mělo proběhnout po rozvodu s manželkou Klárou, s níž má čtyři syny, ale neprozradil.