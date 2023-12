Romantický snímek Prázdniny s hvězdným obsazením se stal prakticky vánoční klasikou. A i 17 let od jeho uvedení unikají pikanterie z natáčení, které diváky dokážou překvapit.

Pokud vám při sledování neuniklo, že to mezi postavami Cameron Diaz a Juda Lawa opravdu hodně jiskřilo, nejste vedle. Vzájemná chemie byla opravdu patrná, a to hlavně proto, že si herci údajně byli sympatičtí i mimo kameru.

Cameron a Jude se prý vzájemně přitahovali a podle zdrojů z jejich okolí mělo přátelství přerůst v románek. Law za herečkou dokonce přiletěl do Ameriky. Počáteční nadšení jim ale dlouho nevydrželo.

O několik let později, když herečka točila v Londýně, ho měli sice obnovit, ale nešlo prý o nic vážného. Jen si tak užívali. Ještě v roce 2012 je sice viděli, jak se líbají v Chateau Marmont a poté, jak se ubytovávají v hotelu v Los Angeles, ale ani z toho nakonec nic nebylo, jakkoliv by si to filmoví fanoušci přáli.