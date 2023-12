„Koncertů jsme udělali zhruba šedesát, jak jsme slíbili. Začínali jsme před třinácti měsíci v Lucerně. Zdálo se to být daleko a najednou je to tady. A pak pokračujeme s turné Trilogie, ke třem deskám, Prázdniny na Zemi, Ulice a Laboratoř, které si vyžádali naši fanoušci. Bude to gigantický program s velkou scénou. Právě proto i desku, kterou máme natočenou, vydáme až ten další rok,“ vysvětlil nám před koncertem, kde vystoupila i řada hostů.