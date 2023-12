Cvičitelka Hana Kynychová (55) netají, že jejímu tělu dala menopauza pořádně zabrat. Z velikosti S se přesunula přes usilovné cvičení a hlídání stravy do velikosti M. A trvalo pět let, než se jí podařilo šest kilo, která kvůli zpomalení metabolismu nabrala, opět shodit.

„Chtěla jsem ženám období přechodu zmapovat. Samotnou mě zaskočilo. Cvičila jsem pořád stejně, snažila se ubírat na jídle, ale to tělo si těch pět let dělalo, co chtělo. Snažila jsem se ho vnímat a nenechat ho úplně pustit třeba o deset nebo patnáct kilo. Když jsem na váze viděla třiašedesát, modlila jsem se, aby to dál nepostupovalo. Naštěstí se to zlomilo a vrátila jsem se na svoji původní váhu sedmapadesát kilo, což je váha, se kterou jsem se vdávala,“ svěřila.