Je to pět let, co se moderátorka Sandra Pospíšilová (37) rozhodla k radikálnímu kroku a nechala si zvětšit své vnady. S bujnějším hrudníkem je tvář televize Prima spokojená, a tak se rozhodla 5. výročí od operace oslavit.

Křehká blondýnka nafotila sérii fotografií, na kterých svůj hrudník vystavila na odiv. „V listopadu je to totiž přesně 5 let, co mám nová prsa. Fotilo se v Brně, v tamním novém butiku Zuzany Lesák Černé a v jejích modelech, třeba v tom ikonickém kamínkovém korzetu. Nádhera. Moc jsem si to užila,“ řekla Super.cz moderátorka, která se před nedávnem po mateřské dovolené opět vrátila na obrazovku.