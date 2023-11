„Je to potřetí. Ale já jsem tam šel a měl jsem pocit, že se rozpadnu na tisíc malých kousků. Když si uvědomím, že jsem schopný skákat před 35 tisíci lidmi v Edenu a pak sem přijdu a jsem jako malý kluk, který zapomíná. Vojta Dyk do mě nalil pár hruškovic, myslím, že jich bylo pět nebo šest,“ prozradil Super.cz Ztracený.

Stále pokračuje pauza, kterou si po vyprodaném Edenu naordinoval. Užívá si času s rodinou. „Za týden letím se synem na pánskou jízdu do New Yorku, slíbili jsme si to před dvěma roky. Pak mám ještě jeden plán. Pauza furt platí, už je to půl roku. Příští rok ještě bude pokračovat. A pak napíšeme další příběh,“ slíbil Ztracený.