Vendula Pizingerová v poslední době plnila titulky různých médií, aniž by o to sama stála. Syn Karla Svobody Petr napsal knihu o geniálním skladateli a opět do ní jeho někdejší manželku dosti nevybíravě zahrnul. Ředitelka Kapky naděje teď poprvé řekla, jak se cítí.

Petr Svoboda se ve své knize nebál zveřejnit svůj názor na soužití otce s Vendulou. Dokonce zmínil i úmrtí pětileté dcery páru Klárky. „Smrt malé Klárky zcela změnila dynamiku mezi Karlem a Vendulou. Karel se uzavírá sám do sebe a tráví více času v Jevanech. To, co on řeší samotou a občasnými milenkami, Vendula řeší alkoholem a tráví čas mimo dům. To, že je Karel žárlivý a během její nepřítomnosti není schopen vůbec skládat, může těžko někomu vykládat… Připadá si jako hlupák, celý život dřel a nyní sedí doma sám, zatímco jeho Vendula, která má vířit kolem něho, víří někde v tramtárii. Karel má pocit, že funguje spíše jako debetní karta nežli manžel. Zkrátka, má toho dost a rozhodne se podat žádost o rozvod.“

Přesto, že spousta lidí projevila názor, že by se Petr Svoboda měl už konečně přestat pitvat ve starých záležitostech, a to možná i z toho důvodu, že Vendula je matkou i jeho bratra Jakuba, a tudíž vytahovat rodinné záležitosti na veřejnost není úplně košer, našli se i tací, kteří se přiklonili na stranu skladatelova syna. Dokonce i na profilu samotné prezidentky Kapky naděje, která nedávno Svobodovi přála k nedožitým narozeninám, se objevily komentáře ve stylu „na každém šprochu pravdy trochu“. Další, zcela jistě nepříjemnou záležitostí pak bylo to, že Vendula nebyla pozvána na vzpomínkový koncert k poctě skladatelových nedožitých narozenin. Vendula nejdříve nechtěla své pocity nijak ventilovat, dnes ale na svůj profil umístila starou fotografii a přece jen napsala několik vět.

„Jsem našla tuhle starou fotku, na ní už jsem byla vdaná a byla i matkou, ale zároveň jsem byla nepopsaným listem… z povrchu jsem chtěla vklouznout dovnitř, tak, abych zapadla! Dnes už vím, že vůbec nevím, kam jsem chtěla patřit, ale vím proč… už tenkrát jsem měla paměť (z vyprávění mého muže) o třicet let delší, ale zkušenosti prožité na vlastním těle jsou jen Vaše. A po těch dlouhých letech vím, že se nemůžu nechat spoutat okovy veřejného mínění… Trvalo to. Patřím sobě a svým dětem… Těm, co mě rádi vidí… Podceňovala jsem spousty věcí… No jo, no, jiný úhel pohledu někdy stačí,“ napsala ke snímku.