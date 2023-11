Je to až neuvěřitelné, ale Barbora Hrzánová (59) na jaře oslaví šedesáté narozeniny. Herečka jiskří energií, kterou by mohla rozdávat.

K šestým kulatým narozeninám si dá krásný dárek. „Kluci z naší kapely Condurango mě donutili znovu hrát, takže znova hrajeme a koncertujeme. Chystáme vinyl k mým šedesátinám, což je za chvíli. Bude to živý koncert naší kapely, takže my musíme hrát, aby ten živý koncert mohl vzniknout,“ prozradila Bára Super.cz.

My si s ní povídali po premiéře komedie Dobře rozehraná partie v pražském Divadle Kalich, ve které hraje se svým manželem Radkem Holubem , a dokonce s jejich synem Antonínem, který se poprvé představil českým divákům. Žije totiž ve Francii a do Čech dojíždí na zkoušky s kapelou, ve které hraje s maminkou.

„Byla to jeho premiéra, nejen v Praze, ale v češtině a v těžké disciplíně, což je konverzační komedie, ale byl v rukou Lídy Engelové, to je, jako kdyby byl v rukou krále Miroslava, takže je to v pořádku. Jsem za to vděčná a jsem s Tondou velmi ráda na jevišti,“ svěřila se Barbora Hrzánová po představení, které si velice užila. Na to, jak se na jevišti rozjela, se můžete podívat v naší galerii.