Ještě před pár lety by si zřejmě samotná Pamela Anderson (56) nedovedla ani představit, že by se mezi lidmi ukázala nenalíčená. Dnes vyráží bez make-upu dokonce i na akce, kam se naopak i dámy, které běžně šminkám neholdují, nechávají zkrášlit od profesionálů. Bývalá Playmate a milovnice všeho vyzývavého změnila od základů životní filozofii a na slavnostní večer udílení British Fashion Awards se do londýnské Royal Albert Hall dostavila nejen nenalíčená, ale navíc v elegantním obleku.

V roce 2019 podlehla rakovině prsu její vizážistka a dobrá kamarádka Alexis Vogel, což prý změnilo její pohled na vzhled a krásu. „Byla nejlepší. A od té doby, jako bych cítila, že bez Alexis je pro mě lepší nenosit make-up. Myslím, že když stárneme, všichni začneme vypadat trochu legračně. A při pohledu do zrcadla se tak trochu směju sama sobě a říkám si: ‚Wow, to jako fakt? Co se to se mnou děje?‘“ přiznala Pam s s tím, že chodit nenalíčená je ale zároveň osvobozující, zábavné a trochu rebelské, protože dělá pravý opak toho, co všichni ostatní…