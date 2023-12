Ve středu do anglické metrpole přijela s velkou parádou a za pozornosti většiny místních médií hollywoodská hvězda první velikosti Julia Roberts (56), aby zde představila svou filmovou novinku Nech svět světem. Na premiéru hvězdně odsazeného thrilleru zvolila s ohledem na mrazivé počasí velice úsporný model, který odhaloval téměř celé nohy. Pozdvižení ovšem vzbudilo především hereččino netradiční obutí…

Přestože módní časopisy nad jejím výběrem vesměs jásají, lidé se s jejich nadšením spíše neztotožňují. Nejčastěji zmiňují, že by herečce prospěly punčochy či delší sukně nebo kalhoty. Naopak vyzdvihují její signifikantní široký úsměv a jinak svěží vzhled. Na adresu jejích bot zazněla nejvíce slova jako směšné, otřesné či příšerné. Jeden ze čtenářů připojil přirovnání: „Ty boty! Vypadají, jako kdyby šlápla do mokrého betonu a pak do kbelíku se třpytkami. Fuj!“