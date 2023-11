Leo Beránek st., otec odsouzeného rappera Leo Beránka, se ukázal opět na veřejnosti se svou o 43 let mladší manželkou Kateřinou. Rok od svatby potvrdili, jak to mezi nimi stále jiskří.

„Moc jsme si to užili, bylo to dokonalý. Byli jsme sami, za svědky nám šli naši přátelé z Ameriky,“ řekl před časem Super.cz Beránek. „Prvotně jsem nechtěla žádnou svatbu. Šlo to ale přirozeně. Bylo to krásný,“ doplnila ho tehdy jeho manželka.