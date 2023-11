„Já tomu nerozumím. Nejsem jediná herečka na Primě. Rozhodně nejsem jediná, která prochází na televizi několika projekty. V porovnání s Luckou Polišenskou, Davidem Gránským či Sandrou Novákovou jsem tam nejkratší dobu. Říkám tahle tři jména, že se nejčastěji potkáváme. Nechápu, že někdo říká, že pokaždé když zapne Primu, že tam vyskočím na něj já, protože nevyskočím. Já tam hraju jednu z rolí v seriálu ZOO, a to je všechno. Nic víc tam nedělám. Netuším, proč se to říká a proč to ty lidi říkají,“ svěřila se Eva Super.cz.