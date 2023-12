V kontaktu se snaží být aspoň s částí kolegů průběžně. „Byl to první takhle dlouhodobý seriál, na kterém jsme se hodně spřátelili. Například mně a Markétě, které jsme se do té doby neznaly, napsaly holky Bártů kamarádství do scénáře a vrostlo nám i do reálného života,“ dodala Petra.