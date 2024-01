Taneční soutěž StarDance hýbala celou republikou a vtipnou písničku, které říká rychlovka, o ní složil i písničkář Pokáč . Nemyslel to ale ve zlém. „Je to jedna ze show, které běží a udržují si ještě poměrně vysoký standard,“ míní.

„Přiznám se tedy, že jsem na to nekoukal. Jednak nemáme doma televizi a pak na to nemáme ani čas. Lidi to mají rádi a na moji rychlovku byly reakce jako vždycky, pár pozitivních, pár negativních. Ale pár mi dokonce řeklo, že to zní jako reklama, že jsou zvyklí, že si spíš na něco ve svých písničkách stěžuju nebo kritizuju,“ krčil rameny.