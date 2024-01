Relativní novinkou v jeho pracovním životě je to, že skončil s moderováním ranní show v Rádiu Fajn. „Možná to posluchače mrzí, ale bylo to moje rozhodnutí. Už to bylo dlouho a neměl jsem pocit, že by to mohlo pokračovat někam výš. Tak jsem si řekl, že už nebudu vstávat ve tři čtvrtě na pět ráno. Ale kvůli tomu vstávání to nebylo. Vlastně mám vstávání rád. Teď, když nemusím, je to paradoxně horší a jsem přespalý. Musím najít nějaký režim,“ plánuje.