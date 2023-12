Mezi tím, co jsme se s dýdžejkou Andreou Pomeje (35) viděli naposledy, zásobovala sociální sítě jednou odhalenou fotografií za druhou. Takže při rozhovoru, kde jsme probírali i její životní a pracovní rytmus, jsme se vrhli také na téma Only Fans.

Andrea s partnerem Petrem Plačkem vyrazila na opening nového baru. A to v překvapivě zahalujícím outfitu, který trochu připomínal pyžamo. V tom ostatně tráví díky své profesi úplně jinou denní dobu než běžná populace. „Včera jsem šla spát vlastně dneska, protože jsem přijela z hraní na firemní akci asi ve čtyři ráno. A tak to bývá často. Dceru Aničku vypravuje do školy můj Péťa. Já ožívám až kolem páté odpoledne,“ svěřila se.

Odpověděla nám také na otázku ohledně odhalených fotografií. „Mám ráda odvážnější modely, chodím oblékaná vyzývavě. Ke mně to sedí, jsem taková. A to se týká i obsahu na Instagramu,“ vysvětlovala. Ale není škoda takovými snímky plýtvat zdarma, když by je mohla mít i na placené platformě? „Nemyslím si, že by za to chtěl někdo platit. Vůbec jsem nad tím nepřemýšlela. Dám to tam, protože zrovna v tu chvíli jsem v náladě, že si připadám hezká. Ale rozhodně bych z toho nedělala svůj brand nebo promo,“ dodala.