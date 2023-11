Na státní vyznamenání byl navržený už v roce 2014, ale z rukou tehdejšího prezidenta Miloše Zemana ho odmítl převzít. Horolezec Radek Jaroš, který je prvním Čechem, který zdolal všech čtrnáct osmitisícovek bez použití kyslíku, si raději počkal a 28. října ho převzal od Petra Pavla.

„Bylo to nádherné, navíc jsem to vzal ještě okolo České národní banky, kde jsem převzal další vyznamenání, když mě vyhlásili jako jednoho z ambasadorů České republiky. Byly to takové krátké okamžiky slávy, které ale samozřejmě potěší, protože je to ocenění toho, co má člověk za sebou, a je to celkem dlouhý a zajímavý příběh. Působí to i jako motivace pro další lidi, ať už dělají horolezectví, jenom chodí do hor anebo překonávají nějaké problémy,“ řekl Super.cz.

I přes zdravotní hendikep, přišel o jedenáct a půl článku prstů u nohou, se Jaroš lezení nevzdal. „I když lezu mnohem méně než předtím. To jsem měl takové tempo, že to ze zpětného pohledu nechápu. Teď mě čeká odlet na Nový Zéland, kde polezu na Mount Cook, nejvyšší vrchol Nového Zélandu, který zároveň patří do projektu nejizolovanějších hor světa,“ vyprávěl.