Už to bude skoro rok, co pustila k vodě svého posledního přítele, synovce zpěváka Michala Davida Roberta Kludského. A novou lásku zatím nenašla, i když už na další vztah začíná být krásná tanečnice z Tváře Mirka Pikolová pomalu připravená.

My se s Mirkou potkali během podvečera v zábavním parku pro děti, kam si s kamarádkami přišla udělat fotky s nasvícenými atrakcemi. „Přítele nemám. Moc ráda už bych měla nějakou svoji rodinu. Chlapa a děti. Ale nemám to tak, že když mi skončí nějaký vztah, hned musím hledat nový. Nejdřív si to v sobě musím odžít, abych mohla jít s čistým srdcem do dalšího vztahu naplno,“ vysvětlovala.

„Myslím, že už jsem na to tak, že bych mohla mohla jít na rande nebo ven. Muži mi píšou, ale když to tak necítím, tak prostě nejdu. Až budu připravená, půjdu třeba na to kafe. Ale mám to od srdce, buď mě to táhne, anebo ne,“ mínila Mirka, která si v parku plnila svůj dětský sen, když pózovala s pohádkovými kulisami. „Vždycky jsem si chtěla zahrát princeznu,“ svěřila.