„Vše v životě je cíl a domluva. Eva tam má řadu smluv na vystoupení jako Eva Adams a já se věnuji v Čechách novému formátu hudby. Letošní rok je zlomový, v tuzemsku i ve světě skončily CD a DVD. Člověk musí jít s dobou. Takže zatímco se Eva s Evičkou vrátily do našeho domečku na Floridě, já tady vyfasoval zimní bundu od syna, a tak už je mi také slušně. Žil jsem více než deset let na Floridě při třiceti stupních jen v tričku a kraťasech, tak si po dlouhé době zvykám na zimu,“ prozradil důvod odloučení Vašek Ševčík.

Je rád, že se Evě jako zpěvačce na sólové dráze daří. „Na sólovou dráhu jsem Evu začal připravovat, když dosáhla svých pětačtyřiceti let. Důvod byl prostý, jsem o sedmnáct let starší, za pár týdnů mi bude sedmdesát. Říkal jsem si, co by nastalo, kdyby se se mnou něco stalo. To by se Eva na pódiích musela představovat jako Eva bez Vaška? Proto nastoupila na sólovou dráhu,“ dodal Vašek pro web Prima ženy s tím, že u nich doma je vše v pořádku. Odděleně budou manželé trávit i Vánoce.