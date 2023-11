Během natáčení musel Lukáš zvládnout i náročné scény, kdy se natáčelo pod vodou. „Bylo to složité i proto, že jsem měl jen dvě sady kostýmů, takže jsme to museli zvládnout maximálně napodruhé. Točili jsme i v bazénu s potápěči. Ale já to miluju. Mám radši akci, než být zavřený někde ve studiu,“ uzavřel s tím, že by si klidně vodníka zahrál znovu.