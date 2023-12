Stálice zpravodajství televize Nova Rey Koranteng (49) rozhodně nepatří k těm, kteří si vtípky na tělo berou osobně. Nyní se na sociálních sítích velmi řeší to, že moderátor, kterého vidíme na televizní obrazovce po boku Lucie Borhyové (45) už více než 24 let, má ve Francii dvojníka.

Kylian Sanmi Mbappé Lottin, známý jen jako Mbappé, je francouzský fotbalista, který hraje za klub Paris Saint-Germain FC. Rey se nyní rozhodl, že se k tomuto přirovnání vyjádří. „Všiml jsem si, že někteří z vás, hlavně ty mladší ročníky, mě srovnáváte s Mbappém. No, já teda fotbal moc neumím, takže žádnou velkou posilou bych nebyl, a tak slibuju, že když Mbappé nebude dělat do Televizních novin, já nebudu dělat do fotbalu,“ reagoval na tuto kauzičku se smíchem.

Sám Rey je velký milovník vtípků a žertíků, nevadí mu ani ty o barvě pleti. To ukázal i v našem pořadu Superchat, ve kterém byl hostem, a řeč padla i na to, že je to náš první moderátor tmavé pleti. „První black Czech na televizní obrazovce,“ glosoval to slovní hříčkou sám Rey s tím, že přátelé mu dodnes posílají různé vtipy na toto téma.