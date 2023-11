Spolu s kolegyní Bárou Munzarovou (51) ztvárňuje v novém představení karlínského hudebního divadla Močál Story školačku také Iva Pazderková (43). „Vzhledem k tomu, že jsme šikovné herečky, diváci nám to uvěří. Aspoň z dálky,“ smála se Iva, která ve svém kostýmu připomínala známou postavičku Pipi Dlouhou punčochu.

„Cítila jsem se skvěle, pro mě je to čest, a Ivan Mládek je legenda. Je originální a výjimečný a jsem šťastná, že u toho můžu být. Vypadá to, že jenom tak blbneme, ale je to strašně těžké, i když zároveň zábavné a naplňující,“ vyznala se Iva, které jsme se samozřejmě museli zeptat na její nejoblíbenější Mládkovu písničku.