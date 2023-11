Stmívání viděli diváci poprvé v roce 2008 a celých pět dílů drželi palce zamilovanému upírskému páru Belle Swan a Edwardu Cullenovi, které ztvárnili Kristen Stewart a Robert Pattinson. Právě ty série vystřelila ke hvězdám a udělala z nich velké hollywoodské hvězdy. A při příležitosti patnáctého výročí režisérka série Catherine Hardwicke prozradila, kdo by se jí líbil v rolích Belly a Edwarda v již diskutovaném pokračování. Ztvárnit upírku by podle ní skvěle mohla Jenna Ortega, která se ve světě proslavila hlavně jako Wednesday ve velmi úspěšném seriálu. Jejím partnerem by pak mohl být australský herec Jacob Elordi, známý například z trilogie Stánek s polibky nebo seriálu Euforie. „Myslím, že je úžasný,“ řekla režisérka v podcastu Joshe Horowitze Happy Sad Confused. Ta do nebe vyzdvihla právě i jednadvacetiletou Jennu Ortegu.