Nikam se mu už chodit nechce, ale občas ho manželka přesvědčí. To bylo i v případě, kdy šel Luděk Sobota (80) spolu s dávnou kolegyní Martou Vančurovou za kmotra biografie Petra Jákla staršího V kimonu až do hrobu. „Žena říkala, že by se hodilo, abych sem šel,“ krčil rameny známý komik.

V našem videu jsme zabrousili i do vzpomínek na natáčení filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, kde se s Jáklem seznámili. A věnovali jsme se i tomu, jak se Luďkovi daří nyní. Pořád ještě hraje, ale nejraději je prý doma. „Teď jsem byl v Ypsilonce a moc mi to nešlo. Už mi to asi vynechává v hlavě. Naučený text zvládám, ale že bych improvizoval jako dřív, tak to už ne,“ přiznal Sobota, který hrává i v Divadle Semafor.