Vztah, z něhož má dceru, jí nevyšel, ale konečně je zase šťastná. Pro lásku musela nejznámější česká plus size modelka Natálie Debnárová až za velkou louži. Partnera našla v kanadském Edmontonu. Dlouho to vypadalo, že půjde o vztah na dálku, s přítelem se jen navštěvovali.

„Ale vypadá to, že můj vztah na dálku se bude pomalu měnit do normálního, aspoň doufám. Zmenší se nám to dlouhé cestování a budeme tady v Čechách, protože partner bude moct pracovat na dálku. Přiletí na Vánoce, už druhý advent oslavíme spolu,“ těší se Natálie.

„Celý náš vztah je o překonávání ať už vzdálenosti, anebo jiných překážek. Ale když se dva lidé rozhodnou, že to společně zvládnou, evidentně to jde. Není to samozřejmě bez obětí, slziček a stresu. Ale teď už to vypadá dobře a jsem ráda, že jsem se rozhodla v tomhle vztahu pokračovat,“ míní.