Příběh lásky mezi hudebními hvězdami Nelly a Ashanti by vydalo na pořádně zamotaný román! Jak se ovšem zdá, jejich cesta, která se začala psát již před dvaceti lety, dospěla do šťastného konce. Ikony žánru R’n’B se totiž mají těšit na prvního společného potomka!

Devětačtyřicetiletý raper a o šest let mladší zpěvačka, kteří to letos dali znovu dohromady, podle zdroje z jejich okolí čekají první dítě, jak informoval magazín US Weekly.