„Dluhy mám, to mi vzniklo za covidu z podnikání. Ale normálně jsem je řešil. Není to exekuce, je to insolvence, kterou mám schválenou soudem. Normálně pracuji od rána do večera a vždy jsem normálně pracoval. Nechápu, že mě někdo nařkne, že nepracuji nebo dělám jen influencera. Vsázet jenom na Instagram mi v dnešní době nepřijde příliš moudré,“ svěřil se Josef Super.cz.

Nedávno i s partnerkou Angie dostali od pár lidí sodu, že svého čtyřměsíčního synka nechali doma a odjeli si na dovolenou. Jak Angie zvládá tento tlak veřejnosti? „Já už jsem si na to zvykla a mě baví ty lidi trochu popichovat. Je to mé nové hobby. Kdybychom to nechtěli zveřejňovat, tak to neděláme, ale věděli jsme, že píchneme do toho vosího hnízda,“ řekla nám.