Potkali jsme se sice už na vyhlášení Muže roku v Náchodě, ale teď jsme konečně měli víc času si popovídat. Moderátorka Jana Adamcová (51) se po delší době začala opět ukazovat ve společnosti. Přiznala, že více než rok bojovala s psychikou. „Měla jsem syndrom vyhoření,“ řekla Super.cz.

„Stalo se mi, že jsem nějakou dobu neměla chuť vycházet z domu, potkávat lidi, protože jsem z nich byla dost zklamaná. Nejraději jsem byla jen se svými nejbližšími. Trvalo to víc než rok. Někdy to bylo horší, někdy lepší. Nebylo to vůbec hezké. Nebavilo mě se oblékat ani si mýt hlavu. Jsem ráda, že jsem z toho venku,“ svěřila.

A čemu se nyní Jana věnuje? „Dodělávám hodně resty, které jsou ještě z doby před několika lety, kdy jsem nestíhala vůbec nic. Snažím se dát do pořádku dům, protože spousta věcí po těch letech odchází. Připravuji projekt, o kterém ještě nechci mluvit, protože to potom nedopadá dobře. Zklamala jsem se v několika lidech, tak se musím vypořádat i s tím. No a občas moderuji,“ vypočítala.

Adamcová stála i za českým vydáním knihy syna Pablo Escobara. Nyní píše sama, ale zatím do šuplíku. „Možná to bude jen moje vlastní terapie, abych se vyléčila z některých životních zklamání. Jestli to půjde ven, nevím, i když píšu o věcech, které by byly hodně zajímavé, protože se v nich objevují i lidé, kteří jsou známí v České republice,“ prozradila.