Modelingu se díky rodičům věnovala od čtyř let, v šesti letech byla prohlášena za nejkrásnější holčičku světa. Kdo by si pomyslel, že jí dětská sláva do dospělosti nevydrží, ten by se pletl. Thylane Blondeau je úspěšnou modelkou a i dnes velkou krasavicí.