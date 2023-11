Zpěvačka je svá a rebelkou nejspíš zůstane až do své smrti. Přestože spousta lidí má pocit, že už by se ve svém věku měla trochu zklidnit nebo se minimálně neukazovat bez svršků, ona stále jede ve svých kolejích a tisíce jejích fanoušků tuto energii oceňují. „Na Madonně miluju to, že je stejná od prvního dne své kariéry,“ napsal jeden ze sledujících pod sérii fotek z Barcelony, kde byla jedna ze zastávek jejího turné. Sdílela snímky nejen z koncertu, ale pravděpodobně i z hotelového pokoje, kde se nechala vyfotit jen v černých punčocháčích, modrých rukavicích a s bílým šátkem. Ten byl tím jediným, čím na jedné z fotek zakryla svá ňadra.

„Nejžhavější babička na světě,“ napsal jí ke snímkům jeden z fanoušků. A i další lidé Madonnu chválí. Jsou ale i tací, kteří jí vyčítají, že na své show chodí s hodinu a půl dlouhým zpožděním. Stejný problém se řešil i v Londýně, kam v rámci Celebration Tour oslavujícího její čtyřicet let trvající kariéru rovněž dorazila pozdě. Sama Madonna je ale spokojená nejen s průběhem turné, ale i sama se sebou a svým fanouškům servíruje jednu sexy fotku za druhou, v podprsence, bez podprsenky nebo třeba v korzetu. Mrkněte do naší galerie na to, jak jí to sluší.