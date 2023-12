Kendall Jenner (28) a Bad Bunny (29) již netvoří pár. Nejvýdělečnější modelka posledních let a portorický zpěvák se po deseti měsících rozešli. Kendall si již odjela léčit zlomené srdce do Aspenu v Coloradu, kde je obklopena řadou svých nejbližších přátel.

Členka nejslavnějšího sesterského klanu Kardashian-Jenner odjela do Aspenu na lyžovačku, a aby se s rozchodem lépe vypořádala, dělá jí na místě společnost její dobrá kamarádka Hailey Bieber, která s sebou vzala i manžela Justina Biebera. Přítomní jsou i Nina Dobrev a Shaun White.

„Kendall a Bad Bunny se v poslední době soustředili každý na své věci a začalo se to mezi nimi sypat. Oba do toho šli s tím, že to pravděpodobně nebude vztah navždy a byli s tím srozumění od začátku,“ řekl zdroj z jejich okolí pro Entertainment Tonight.