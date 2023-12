Vysoký herec je mezi režiséry velmi oblíbený a ztvárnil už mnoho různých rolí. Od Kyla Rena ze Star Wars přes Enza Ferrariho až po manžela před rozvodem v oceňovaném snímku Noaha Baumbacha Manželská historie. O co pestřejší má Adam herecký život, o to klasičtější je jeho soukromí. Se svou současnou ženou Joanne Tucker se poznal už kolem roku 2000 na The Juilliard School a tajně se vzali v červnu roku 2013. O tom, co se děje mimo filmové plátno, herec nemluví téměř nikdy a i narození jeho prvního syna ohlásil magazín Page Six až ve chvíli, kdy už chlapečkovi byly dva roky.