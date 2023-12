Sociální síť slouží mnoha celebritám k tomu, aby na nich se svými fanoušky sdílely obyčejné střípky ze svých životů. Některé jim ale nabízejí víc a často se ukazují v plavkách, sexy prádle nebo rovnou zcela bez oblečení. A to tak, jak jim to Instagram, dostupný i dětem, ještě dovolí. Podívejte se na snímky, za které by se nemusely stydět ani dámy využívající placenou erotickou platformu.

Jednou z nejvýraznějších exhibicionistek sociálních sítí je v poslední době Britney Spears (42). Od té doby, co se vymanila z opatrovnictví svého otce, žije svobodným životem a právě odhalování se se pro ni stalo velkou zálibou. Sama říká, že se tak cítí dobře, a zřejmě je jí jedno, že ji lidé kvůli jejím nahým fotkám mají trochu za blázna.

Foto: Profimedia.cz Britney Spears

Zpěvačka se nebojí odhalit nejen zezadu, ale nedělá jí problém se ukázat i zepředu.

Foto: Profimedia.cz Britney Spears

A nesmí chybět ani fotografie z vany, kde se také předvedla v celé kráse.

Foto: Profimedia.cz Britney Spears

Americká herečka, zpěvačka a tanečnice Tinashe své fanoušky také neoblažuje jen fotkami z průběhu své kariéry. Umělkyně zabývající se styly R&B, pop a hip hop předvedla své vnady na jedné ze svých dovolených. A jak je vidět, náramně se u toho bavila.

Foto: Profimedia.cz Tinashe

Heidi Klum (50) je také synonymem pro něco ostřejšího na Instagramu. Své vnady ráda vystavuje nejen v sexy šatech, ale klidně se nechá nafotit i nahá. Na Velikonoce své sledující potěšila jako králíček, když pózovala u bazénu.

Foto: Profimedia.cz Heidi Klum

Lisa Rinna ví, že ve svých šedesáti letech má perfektní postavu, a nebojí se ji ukázat. Herečka se svlékla právě při příležitosti svých narozenin a od lidí se dočkala pochval i hejtů. Ne každému odhalování v jejím věku přišlo vhodné. Lisa ale na kárání nedbá a své křivky ukazuje často.

Foto: Profimedia.cz Lisa Rinna

Svou zadnici se na sociální síti nestyděla ukázat ani herečka Charlotte Ross. Blonďatá pětapadesátnice je blázen do cvičení a výsledky se svými sledujícími pravidelně sdílí. Je příkladem rčení, že věk je opravdu jen číslo.

Foto: Profimedia.cz Charlotte Ross

Další kráskou, která své sledující pravidelně zásobuje svými sexy křivkami, je i herečka Bella Thorne (26). V tomto případě sice není úplně nahá, její plavky značky Hello Kitty toho ale víc odhalují než naopak. A to pěkně zblízka. Bella se prostě ráda ukazuje.

Foto: Profimedia.cz Bella Thorne

Foto: ČTK / AP / Vianney Le Caer Bella Thorne

A pořádně sexy byla v titěrné podprsence i Kim Kardashian (43). I ta se fanouškům předvedla oblečená, ale přesto téměř nahá. Zářivé prádlo pod pyžamem se některým líbilo, jiní podnikatelce spílali s tím, že se takto nemá fotit, když má děti. Co myslíte vy?

Foto: Profimedia.cz Kim Kardashian

Kim se v podprsence doslova blýskla.

Foto: Profimedia.cz Kim Kardashian

A podprsenková královna ještě do třetice. Modelka Emily Ratajkowski (32) nechce být považována za sexuální objekt, na druhou stranu už nejspíš přišla na všechny možné pózy, během kterých své vnady vystavuje co nejblíže k objektivu. Nebo že by to byla náhoda?

Foto: Profimedia.cz Emily Ratajkowski

Ashley Graham (36) se proslavila jako modelka spodního prádla nadměrných velikostí. Objevila se i na obálce časopisu Sports Illustrated Swimsuit Issue v roce 2016. Letos vzbudila rozruch fotkou z příprav před odchodem na galavečer předávání Oscarů. Poměrně odvážný krok.

Foto: Profimedia.cz Ashley Graham

A na závěr alespoň něco nejen pro pány, ale i pro dámy. Takto se na sociální síti vystavil Jamie Laing, anglický moderátor, televizní osobnost a zakladatel cukrářské společnosti Candy Kittens, který se proslavil v reality show Made in Chelsea. No řekněte, komu by se nelíbilo takové vyznání lásky?