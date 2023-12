Ach, ty dekolty! I letos se známé dámy předháněly v tom, aby jejich modely byly stále ještě společensky přijatelné, ale zároveň aby ze svého těla ukázaly co nejvíce. A hlavně pány pak takový pohled určitě potěší.

Modelka Alessandra Ambrosio (42) má bezchybné tělo a ví, že si může dovolit i hodně odvážné šaty. V tomto outfitu letos přijela na galavečer do Cannes a je jasné, že po pohledu na ni už nikoho filmy snad ani nemohly zajímat. V tomto případě se snoubila elegance s erotickým nádechem.

Heidi Klum (50) své poprsí miluje a také ho velmi ráda vystavuje. Zatímco někdy lidé považují její oblečení až za vulgární a mají pocit, že to s odhalováním přehání, v tomto případě zvolila na party na své poměry ještě decentní dekolt, kdy ani nehrozilo, že jí z výstřihu „něco vypadne“.

Kylie Jenner (26) se jako jedna z členek slavného klanu také ráda při každé možné příležitosti blýskne. Sice jako modelka není až tak úspěšná jako její sestra Kendall, i o ní se ale firmy a módní návrháři perou. V tomto případě na sebe oblékla šaty z dílny značky Jean Paul Gaultier, a to přímo při příležitosti módní přehlídky v Paříži.

Bývalá královna krásy a hvězda reality show Christine McGuinness si před časem nechala vylepšit své poprsí z velikosti D na E díky tomu, že jí operace byla bezplatně nabídnuta. Od té doby vnady ukazuje, kde může. I tento model, který na sebe vzala při příležitosti This Is Manchester Awards 2023 vypadal, že její velká ňadra jen těžko udrží.

A když už jsme u umělých vnad, teď tu máme hned dvě dámy, které silikonem rozhodně nešetří. Zatímco Katie Price (45) dorazila na premiéru filmu The Psychopath Life Coach na své poměry téměř jako jeptiška, Jessica Alves (40) nezklamala a oblékla model, který zvýraznil přesně to, co měl, tedy právě obří poprsí.