„Když jsem poprvé zveřejnila téma, že se nám nedaří mít miminko, tak mi napsala spousta žen, že to také řeší. Řekla jsem si, že když mi ony píší, že mají radost, že to téma otevírám, tak to chci otevírat, a strašně to naplňuje i mě samotnou. Momentálně to beru jako nějaké poselství a jsem za to hrozně moc ráda. Ty příběhy, které mi chodí, jsou strašně silné,“ svěřila se Michaela Říbalová pro Super.cz.