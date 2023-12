Krásná blondýnka má za sebou i pořádně dobrodružný zážitek, a to plavání s hejnem žraloků. Do čehož by ani jindy velmi odvážní jedinci nešli. „U žraloků jsem měla opravdu strach. Byl to zvláštní pocit mezi nimi plavat a dotýkat se jich. Ale byl to nezapomenutelný zážitek,“ svěřila se modelka.