Do českých kin míří film Perinbaba a dva světy, pokračování slavné Perinbaby z roku 1985. Natáčení trvalo dlouhých šest let, v důsledku čehož se nakonec premiéry nedožil nejen sám režisér Juraj Jakubisko, který zemřel letos v únoru, ale i další aktéři.

Svou poslední roli si ve dvojce Perinbaby zahrál Daniel Nekonečný. Kostým měl jak jinak než výstřední a z ukázek je na první pohled vidět, že si natáčení patřičně užil a do své postavy vložil svůj pověstný temperament. Zemřel dva roky po zahájení natáčení, v březnu roku 2019, tedy 35 let poté, co odešla představitelka titulní role, italská herečka Giulietta Masina.