Letošní vánoční snímek byl pro mnohé trochu překvapivý. Královská rodina na chvíli odložila společenské šaty, které nosí na všechny oficiální příležitosti, a nechala se nafotit v bílých košilích a tmavých kalhotách nebo džínách. „Bylo skutečným potěšením fotit prince a princeznu z Walesu a jejich rodinu na letošní vánoční přání. Bez debat šlo o jedno z nejpohodovějších a nejradostnějších focení, které jsem zažil. A znám plno nových vtipů. Obrovský dík za to, že jste si mě vybrali,“ uvedl autor snímku Josh Sinner. Co ale lidé netušili, je to, že nevznikla jen jedna fotka.